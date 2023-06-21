الشرطة الفرنسية: ارتفاع عدد المصابين في انفجار الغاز في باريس إلى 16 بينهم 7 في حالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 21:06

الشرطة الفرنسية: ارتفاع عدد المصابين في انفجار الغاز في باريس إلى 16 بينهم 7 في حالة حرجة

منذ 1 ساعة 21 June، 2023
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