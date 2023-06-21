فلسطين: 4 إصابات جراء انقلاب مركبة لشرطة الاحتلال أثناء مطاردتها مركبة قرب مسافر يطا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:52

فلسطين: 4 إصابات جراء انقلاب مركبة لشرطة الاحتلال أثناء مطاردتها مركبة قرب مسافر يطا جنوب الخليل

منذ 17 mins 21 June، 2023
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