الوزير حمية عرض مع الحشيمي التطورات وشؤونا انمائية مناطقية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة النائب عن دائرة البقاع الاوسط الدكتور بلال الحشيمي يرافقه المهندس وسام ترشيشي.

وأجرى حمية والحشيمي جولة افق عامة حول آخر التطورات على صعيد الاوضاع السائدة في لبنان،اضافة الى البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة في منطقة البقاع الأوسط، وكذلك موضوع التنظيم المدني في قضاء زحلة، بحيث أكد الوزير حمية وضع الامكانات المتاحة لدى الوزارة – ووفقا للاعتمادات المالية المتوافرة – لمتابعة كل الملفات الخاضعة لنطاق صلاحيات الوزارة في المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام