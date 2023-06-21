الوزير حمية عرض مع الحشيمي التطورات وشؤونا انمائية مناطقية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:52

الوزير حمية عرض مع الحشيمي التطورات وشؤونا انمائية مناطقية

منذ 19 mins 21 June، 2023
الوزير حمية
لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة النائب عن دائرة البقاع الاوسط الدكتور بلال الحشيمي يرافقه المهندس وسام ترشيشي.

وأجرى حمية والحشيمي جولة افق عامة حول آخر التطورات على صعيد الاوضاع السائدة  في لبنان،اضافة الى البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة في منطقة البقاع الأوسط، وكذلك موضوع التنظيم المدني في قضاء زحلة، بحيث أكد الوزير حمية وضع الامكانات المتاحة لدى الوزارة – ووفقا للاعتمادات المالية المتوافرة – لمتابعة كل الملفات الخاضعة لنطاق صلاحيات الوزارة في المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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