مصادر وزارة التربية : يوجد عدد كاف من الاساتذة والمراقبين وكل المستلزمات مؤمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:50

مصادر وزارة التربية : يوجد عدد كاف من الاساتذة والمراقبين وكل المستلزمات مؤمنة

منذ 2 ساعة 21 June، 2023
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