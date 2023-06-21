احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: قتيل و13 جريحا في 10 حوادث – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 09:56

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: قتيل و13 جريحا في 10 حوادث

منذ 57 mins 21 June، 2023
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