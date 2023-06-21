احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: قتيل و13 جريحا في 10 حوادث – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 09:56
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إعلام العدو: إطلاق نار على آلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من مفترق عوفرا شمال شرق رام الله والمنفذون ينسحبون بسلام
قوات الاحتلال تقتحم منزلي منفذي عملية مستوطنة عيلي الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح في قرية عوريف جنوب نابلس
قوات الاحتلال تعتقل شقيق الشهيد مهند شحادة خلال اقتحام بلدة عوريف بنابلس
آليات الاحتلال تقتحم حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس لتنفيذ عملية هدم منزل يعود لعائلة علقم
مستوطنون يحــرقون ليلا مناطق متفرقة في الضفة بحماية من جيش الاحتلال بعد عملية إطلاق النار في "عيلي" ومقتل 4 مستوطنين
حركة حماس: لم يتأخر الرد على جرائم الإحتلال في مخيم جنين واقتحام المسجد الأقصى فكانت العملية في مستوطنة "عيلي"
حماس: استمرار الإحتلال في جرائمه سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجعه
الجهاد الإسلامي: هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف وتوجيه الصفعات المتتالية للإحتلال
حركة فتح الإنتفاضة: هذه العملية جاءت وفاء لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين والضفة المحتلة
حزب الله يشيد بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي وأدت إلى مقتل عدد من الصهاينة وجرح آخرين
حزب الله: عملية عيلي تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما
حزب الله: كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات
حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت قدرة المقاومة على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر
وزير الأمن القومي الصهيوني يدعو رئيس حكومة الإحتلال إلى شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتاة سديل غسان نغنغية 15 عاما متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الاحتلال خلال عدوانه على جنين
الخارجية السورية تدين ارتكاب جيش العدو "الإسرائيلي" المجازر بحق الفلسطينيين في جنين ومخيمها
الخارجية السورية: ممارسات الإحتلال لن تقابل إلا بمزيد من تمسك الفلسطينيين بحقوقهم وبإقامة دولتهم وعاصمتها القدس
اليونيسيف: حوالي 9 من كل 10 أسر في لبنان لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات سد نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
رويترز نقلا عن حاكم موسكو: سقوط مسيرتين في المنطقة دون الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار
الدفاع التايوانية: حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان وتم إرسال قوات مناسبة لمراقبتها
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: قتيل و13 جريحا في 10 حوادث
منذ 57 mins
21 June، 2023
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