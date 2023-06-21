الحجيري: فلسطين وطن الشهادة.. والنصر آت

حيا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ملحم الحجيري “منفذي العملية البطولية في مغتصبة عيلي بالضفة الغربية وأبطال فلسطين الذين يذهلون العالم بصمودهم الرائع وبمقاومتهم الشرسة التي تقض مضاجع الإحتلال الصهيوني وتكيل الضربات الموجعة للكيان الغاصب الساقط والزائل حكما، بفعل تصاعد الفعل الوطني المقاوم الذي يزلزل الأرض تحت اقدام المحتلين”.

وأضاف الحجيري الثلاثاء “ننحني اجلالا واكبارا أمام عظمة وتضحيات شعبنا الفلسطيني البطل الذي يهتك كل يوم أسرار الشجاعة والبطولة ويكرس بدمه وروحه إيمانه بحقه في المقاومة حتى تحرير أرضه وطرد الإحتلال، مهما بلغت التضحيات”، وتابع “أمس شاهدنا بفخر تطوير قدرات المقاومة وعبواتها في تدمير آليات العدو، واليوم أتى الرد سريعا على العدوان على جنين وقرى في الضفة عبر عملية بطولية نفذتها مجموعة من المقاومين طالت قطعان المستوطين في مغتصبة عيلي، فبوركت شهادة اثنين من منفذيها”.

وأكد الحجيري “هكذا هي فلسطين وطن الشهادة مدرار وولاد، شهيد تلو شهيد، والنصر آت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام