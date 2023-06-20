حزب الله أشاد بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 22:06

حزب الله أشاد بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين

منذ 3 ساعة 20 June، 2023
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