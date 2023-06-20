حركة الجهاد الإسلامي : العملية الفدائية البطولية هي في سياق ممارسة الحق المشروع والرد على الاحتلال وتدل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 17:50

حركة الجهاد الإسلامي : العملية الفدائية البطولية هي في سياق ممارسة الحق المشروع والرد على الاحتلال وتدل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف

منذ 24 mins 20 June، 2023
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