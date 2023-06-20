اعلام العدو يتحدث عن إصابة 7 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 17:50

اعلام العدو يتحدث عن إصابة 7 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله

منذ 1 ساعة 20 June، 2023
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