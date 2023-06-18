الخارجية الأميركية تعلن أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2023 - 21:42

الخارجية الأميركية تعلن أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن

منذ 2 ساعة 18 June، 2023
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