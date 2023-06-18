الخارجية الأميركية تعلن أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2023 - 21:42
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المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان - إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: لا خروج من المأزق إلاّ بالعودة إلى الحوار كطريق إلى التوافق بشأن الرئاسة
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد لحل الأزمة
النائب جبران باسيل يعود من قطر بعد زيارة لأقل من 24 ساعة التقى فيها المسؤولين الذين يتابعون الملف اللبناني
الجمعية اللبنانية للمعارض تختتم المعرض الصناعي الاول برعاية رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين
فوز اللائحة المدعومة من حزب الله في انتخابات نقابة التمريض بـ 5 مقاعد ضمن مجالس النقابة
الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية عند الشواطئ اللبنانية
مصادر المنار: وزير التربية سيتدخل شخصيا لدى المدارس الخاصة لضبط أمور الأقساط إلى حين الاتفاق على قانون في البرلمان
مصادر المنار: المدارس الخاصة ترفض تقديم تنازلات بما خص الأقساط متسلحة بحقها القانوني في تحديد الاقساط
الهيئة الوطنية لمساندة فلسطينيي الداخل تؤكد أن ارتفاع مستوى الجريمة في أراضي 48 المحتلة يأتي بدعم منظم من حكومة العدو
طهران وطشقند توقعان على 11 وثيقة للتعاون الثنائي خلال زيارة الرئيس الأوزبكي إلى ايران التقى خلالها المسؤولين الإيرانيين
الخارجية الأمريكية: بلينكن أجرى محادثات صريحة وموضوعية في بكين وشدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قوات اتصال مشتركة
الخارجية الأميركية تعلن أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن
منذ 2 ساعة
18 June، 2023
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