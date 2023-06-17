بن فرحان في مؤتمر صحافي مع عبد اللهيان: نعمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بين بلدينا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2023 - 19:30

بن فرحان في مؤتمر صحافي مع عبد اللهيان: نعمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بين بلدينا

منذ 3 ساعة 17 June، 2023
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