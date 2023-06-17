العمل الاجتماعي لحزب الله اطلق حملة واسعة لرفع النفايات في تعمير عين الحلوة والفيلات في صيدا

أطلقت لجان العمل الإجتماعي في حزب الله حملة واسعة لرفع وإزالة النفايات المتكدسة بشكل كبير من الشوارع والاحياء مساهمة منها برفع الضرر الصحي والبيئي عن الاهالي في تلك المناطق الشعبية، والذين ناشدوا المعنيين من خطر انتشار الأمراض والأوبئة وانبعاث الروائح الكريهة منها.

وعملت الفرق المتطوعة على ازالة النفايات من العديد من الأحياء في مناطق الفيلات وتعمير عين الحلوة الوسطاني، مرورا بمحيط ثانوية الزعتري، وأشرف على الحملة مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام