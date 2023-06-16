المرتضى ردا على بوريل: لا أحد أحرص على النازحين من دولتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2023 - 17:14

المرتضى ردا على بوريل: لا أحد أحرص على النازحين من دولتهم

منذ 1 ساعة 16 June، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى ردا على ما أدلى به مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن “موقف السيد بوريل مريب، لكنه يلزمه وحده”.

وكان بوريل قد قال إن “الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، وانه سيدفع لنا الاموال مقابل استمرار بقاء النازحين في لبنان”.

واوضح المرتضى ان “الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها وعزمت على إعادة تفعيل العلاقات مع الشقيقة سورية وثمة وفد وزاري لبناني سيتواصل مع الحكومة السورية من اجل ملف النازحين الذين سيعودون الى بلدهم عودة كريمة آمنة، فدع عنك يا سيد بوريل لانه لا احد أحرص على النازحين من دولتهم”.

وتابع المرتضى “اما لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان، المتزامنة مع مساعي تيئيس اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة، فنقول: مساعيكم ومكائدكم سوف تفشل ونضيف: خيطوا بغير هذه المسلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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