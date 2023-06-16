المرتضى: فرنجية وحلفاؤه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد وسام المرتضى ان “الوزير سليمان فرنجية وحلفاؤه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة وحالتهم هي حالة المؤمن المطمئنّ الواثق بنفسه وخياراته وقوة قضيته وصدق حلفائه وثباتهم”.

وقال المرتضى “أمّا الآخرون في الخارج والداخل فهم ثلاث فئات: اولى متآمرة جرى اوّل أمس اجهاض مكائدها، وثانية متقاطعة أخطأت في حساباتها ونعوّل على ان تعود الى جادة الصواب، وثالثة فاشلة وطنياً لا دور لها إلّا الاستعراض والعبثية والشعبوية واستيلاد النعرات الطائفية وهذه الفئة الاخيرة لا رجاء منها”.

وتابع المرتضى “على جميع المخلصين في هذا الوطن ان يركنوا الى الحوار بقلب بارد وعقل بارد لننجح في رسم خطة لاخراج وطننا من ازماته الراهنة بعيداً عن كيد الشياطين الذين يعملون هم واعوانهم على خراب لبنان وتهجير ابنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام