تشييع فقيد العلم والجهاد الشيخ محمد باقر أحمد يوسف

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة الشهابية الجنوبية فقيد العلم والجهاد والمقاومة الشيخ محمد باقر أحمد يوسف، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الفقيد، شارك فيها علماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية وبلدية، وحشد من أبناء البلدة، والقرى المجاورة.

مسيرة التشييع جابت شوارع البلدة تتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية. ثم أقيمت مراسم تكريمية للفقيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، كما أدّت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الفقيد الطاهر بإمامة السيد حسن عكاش، ليوارى بعدها في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء والصالحين.