احصاءات غرفة التحكم المروي للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيل و8 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 09:30

احصاءات غرفة التحكم المروي للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيل و8 جرحى

منذ 12 mins 15 June، 2023
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