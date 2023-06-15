احصاءات غرفة التحكم المروي للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيل و8 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 09:30
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احصاءات غرفة التحكم المروي للحوادث في لبنان التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 حوادث، قتيل و8 جرحى
منذ 12 mins
15 June، 2023
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