النائب حسن فضل الله للمنار: الطرف الاخر مارس كل انواع الضغط ولا احد يستطيع مصادرة مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 14 2023 - 23:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل مؤسس حزب الكرامة بمصر ـ الامين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي
اللقاء حضره مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي وبحث الأوضاع العربية والتطورات الفلسطينية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب في الجولة الثانية
توزيع أصوات جلسة انتخاب الرئيس: سليمان فرنجية 51 - جهاد أزعور 59 - زياد بارود 7 - جوزاف عون 1 - لبنان الجديد 8
الرئيس نبيه بري: كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف او ذاك في إطالة امد الفراغ وانتخاب الرئيس لن يتحقق إلا بالتوافق
الرئيس بري: الحوار ثم الحوار ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة
الرئيس بري: حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحدّ أو تخوين
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: كل الشكر للنواب الذين انتخبوني وللرئيس نبيه بري وثقتهم أمانة
فرنجية: نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني وهذا دافع لحوار بناء مع الجميع نبني عليه للمرحلة المقبلة لإحقاق مصلحة الوطن
النائب حسن فضل الله للمنار: الطرف الآخر مارس كل أنواع الترهيب والضغط ولا أحد يستطيع مصادرة مجلس النواب
النائب فضل الله: لا أحد بمقدروه الإتيان برئيس للجمهورية في البلاد وننصح أن لا يفكر أحد بهذه الطريقة
النائب فضل الله للمنار: الآخرون أصيبوا بالإحباط لأنهم بنوا آمالهم على أوهام وفشلوا في تحقيق هدفهم من جلسة مجلس النواب
باسيل: لا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج وعلى الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه
الجيش اللبناني: توقيف 1194 شخصاً من جنسيات مختلفة كحصيلة للتدابير الامنية خلال شهر ايار الماضي
وقفة تضامنية مع الاهالي والمزارعين في تلال كفرشوبا عند حدود اراضيهم المحتلة دعما لهم ولخيار المقاومة
النائب حسن فضل الله للمنار: الطرف الاخر مارس كل انواع الضغط ولا احد يستطيع مصادرة مجلس النواب
منذ 2 ساعة
14 June، 2023
الاستحقاق الرئاسي في لبنان
النائب فضل الله
مجلس النواب
التعليقات
ذات صلة
النائب فضل الله: فريقنا متماسك ومن صوت للوزير فرنجية مقتنع بخياره
النائب فضل الله: الاخرون فشلوا في تحقيق هدفهم من جلسة مجلس النواب
النائب فضل الله: الاخرون اصيبوا بالاحباط لانهم بنوا امالهم على اوهام
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}