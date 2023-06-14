أ ف ب : الولايات المتحدة تؤكد زيارة بلينكن لبكين لاستئناف الحوار مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 18:38

أ ف ب : الولايات المتحدة تؤكد زيارة بلينكن لبكين لاستئناف الحوار مع الصين

منذ 3 ساعة 14 June، 2023
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