الرئيس بري رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 13:06

الرئيس بري رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية

منذ 1 ساعة 14 June، 2023
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