انتهاء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، والنتيجة جاءت كالآتي: سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، لبنان الجديد 8، زياد بارود 7، جهاد العرب 1، جوزيف عون 1، ورقة 1 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 13:06

انتهاء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، والنتيجة جاءت كالآتي: سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، لبنان الجديد 8، زياد بارود 7، جهاد العرب 1، جوزيف عون 1، ورقة 1

منذ 1 ساعة 14 June، 2023
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