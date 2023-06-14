انتهاء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، والنتيجة جاءت كالآتي: سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، لبنان الجديد 8، زياد بارود 7، جهاد العرب 1، جوزيف عون 1، ورقة 1 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 14 2023 - 13:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب في الجولة الثانية
توزيع أصوات جلسة انتخاب الرئيس: سليمان فرنجية 51 - جهاد أزعور 59 - زياد بارود 6 - جوزاف عون 1 - لبنان الجديد 9
النائب حسين الحاج حسن: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ونحتاج الى تفاهم وطني وحوار حقيقي
الحاج حسن: مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية ومستعدون للحوار مع الجميع على القضايا السياسية والوطنية
النائب حسن فضل الله: متمسكون بالدستور وباتفاق الطائف ويدنا ممدودة للحوار وللتفاهم والرئيس لا يأتي إلا بالتوافق
فضل الله: لا يمكن لأي فريق أن يفرض مرشحه على الفريق الآخر ونحترم رأي جميع النواب
مصدر عسكري سوري: العدو الاسرائيلي نفذ فجر الأربعاء عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل
وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى للعدوان الصهيوني على عدد من النقاط في العاصمة دمشق وتسقط عددا من الصواريخ
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة عناتا في شمال شرق القدس المحتلة وتنفذ حملة مداهمات اعتقلت خلالها الشاب أحمد الشيخ
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يصل الى نيكاراغوا قادماً من فنزويلا ضمن جولة على عدد من دول اميركا الجنوبية
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا ليست مهتمة بالحلول التفاوضية وتدفع الوضع بأوكرانيا إلى مأساة أكبر عبر تزويدها بالأسلحة
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 958 قتيلاً و4746 جريحاً
نقابة أطباء السودان: الوضع كارثي بمدينة الجنينة وتعذر علينا حصر الضحايا بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة
وزارة الدفاع الأذربيجانية: مواقعنا في اتجاه ناختشيفان تعرضت لإطلاق نار مكثف مرة أخرى من قبل الوحدات الأرمينية
وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 17 شخصاً جراء غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل مؤسس حزب الكرامة بمصر ـ الامين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي
انتهاء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، والنتيجة جاءت كالآتي: سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، لبنان الجديد 8، زياد بارود 7، جهاد العرب 1، جوزيف عون 1، ورقة 1
منذ 1 ساعة
14 June، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
بين المرشح الجدي ومرشح التقاطعات.. هل يُنتخب الرئيس في جلسة اليوم؟
أربعٌ وعشرون ساعة بين “ذكرى مجزرة اهدن” و”جلسة الرئاسة”: الانعزالي يرتدي بزّته القديمة
الخارجية الروسية: مسودة خطة التطبيع بين تركيا وسوريا باتت جاهزة
حجازي: أزعور بات خارج السباق وفرنجيه حقق مفاجأة
الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}