بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 13:06

بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية

منذ 2 ساعة 14 June، 2023
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