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June 13 2023 - 16:22

بدء الجلسة الحكومية برئاسة ميقاتي

منذ 21 mins 13 June، 2023
الجلسة الحكومية
لبنان

بدأت جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

ويشارك بالجلسة: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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