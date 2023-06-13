الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في الحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر حزيران، وانخفاضها بشكل طفيف عل الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم خلال النهار شمال البلاد وتكون الأجواء مهيأة لأمطار خفيفة واحتمال تشكل غيوم ركامية مترافقة ببرق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي المناطق الداخلية وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، الى متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام