إعلام العدو يتحدث عن إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار تجاه شاحنة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2023 - 16:20

إعلام العدو يتحدث عن إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار تجاه شاحنة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين

منذ 1 ساعة 13 June، 2023
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