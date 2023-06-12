الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك وتدمير مواقع عسكرية بأسلحة عالية الدقة بحراً

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مواقع عسكرية أوكرانية عبر أسلحة عالية الدقة أطلقت من البحر وصد جميع المحاولات الهجومية على محور جنوبي دونيتسك.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا:

في منطقة فريمفسكي، صدت قواتنا ثلاث هجمات مضادة من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، وتم تصفية أكثر من 120 مسلحا.

تم استهداف مواقع للقوات الأوكرانية اللواء الأول، لواء الدفاع الإقليمي 128، اللواء 31 الميكانيكي والأول للدبابات بمنطقة دونيتسك.

في محور زاباروجيه، استهدفت قواتنا وحدات اللواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية

بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 مسلحا وتم تدمير جبل مدفعي ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا ومدافع هاوتزر D-30 في زاباروجيه.

في محور دونيتسك شهدت منطقة ماريينكا وأفدييفكا اشتباكات عنيفة في دونيتسك، وتمكنت قواتنا من صد هجومين شنتها وحدات من المشاة الآلية 59 ولواء الهجوم الجوي 79، وتم تصفية ما يصل إلى 140 مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.

في محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 35 مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر D-20.

في محور كراسني ليمانسك، استهدفت قواتنا مجموعة أوكرانية في لوغانسك، وكذلك غابات سيريبريانسكي، كما صدت أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 55 مسلحا ومنصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya و Gvozdika، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30.

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 الأوكراني بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.

في محور خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 15مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.

تم تدمير محطة الرادار الخاصة بنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 60 ميكانيكي بمنطقة خاركوف.

في منطقة فيليكايا نوفوسيلكا بدونيتسك، أصيب مركز القيادة والمراقبة لكتيبة لواء جايجر 68 للقوات الأوكرانية.

تم اعتراض الصاروخ التكتيكي الأوكراني “Tochka-U”.

تم تدمير 8 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيه

المصدر: روسيا اليوم