فرنجية: تقاطعوا عليّ فقط ولا شيء يجمعهم

دعا رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى ان “نضع الاسماء كلها على طاولة حوار واحدة ومن دون شروط مسبقة من أحد”، مؤكدا “انا لا افرض نفسي على احد عندما يتفق على مرشح وطني يكون عليه اجماع وطني لا مشكلة عندي”. محذرا من “هذه العقلية الالغائية التي افتعلت هي مجزرة اهدن”.

وشدد على ان “علاقتنا مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ممتازة من اول يوم”.

أضاف: “تقاطعوا علي فقط ولا شيء يجمعهم”، معتبرا ان “التيار الوطني الحر لا يريد مرشحا من المنظومة، لكنه جاء بأزعور من صلب المنظومة والابراء المستحيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام