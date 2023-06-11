حزب الله أحيا في الشمال ذكرى رحيل الامام الخميني

أحيا حزب الله في الشمال الذكرى٣٤ لرحيل الإمام الخميني (قده) باحتفال نظمه في بلدة بنهران الكورانية بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حسن خليلي، عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح، مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس المركز الوطني كمال الخير، رئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حداره، جمال سكاف رئيس لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف، مسؤول المكتب السياسي في حركة التوحيد الإسلامي صهيب شعبان، مسؤول المؤتمر الشعبي في الشمال عبد الناصر المصري، مسؤول منطقة الشمال في حركة أمل بسام سلامة، عضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي الشيخ محمد حيدر، ممثلي الفصائل الفلسطينية في الشمال ، وجمع من أبناء اليلدة والجوار.

واعتبر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان أن الجمهورية الإسلامية كانت وستبقى المدافع الأول عن شعوب المنطقة في مواجهة الإرهاب الصهيوني الأمريكي، مهما بلغت الضغوطات عليها، لأن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية منذ انطلاقة الثورة المباركة قد أخذ الأمة الإسلامية الى الموقع الصحيح حيث يجب أن تكون، لا حيث ما يريد لها الأعداء و ما يخططون له لأن تبقى الأمة الإسلامية متفرقه الى جماعات صغيرة تتقاتل بين بعضها البعض، وأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن لبنان، و هي تعمل دائماً لمصلحة الشعب اللبناني الشقيق و هبي جاهزة لتقدم له المساعدة في كافة المجالات.

وتحدث عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح الذي رحب بالحضور في الكورة لإحياء ذكرى رحيل مفجر الثورة الإمام الخميني قدس سره، و أكد صالح أن الانتصارات التي حصلت في المنطقة هي نتيجة انتصار الثورة الإيرانية التي كان من أول أعمالها أزالة سفارة الكيان الغاصب من الجمهورية الإسلامية و وضع مكانها سفارة لدولة فلسطين.

واعتبر صالح أن موقف حزب الله الداعم لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية ابن البيت الوطني العريق هو لموقفه المساند للمقاومة بينما خصومه هم أدوات في يد السفارات و لا يعملون الا لإرضاء السفارات التابعين لها.

من جهته، أكد رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أن الإمام الخميني رحمه الله أحدث نقلةً نوعية في العالم حيث بات للمستضعفين حاضنةً كبيرة من خلال موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المدافع عن القضايا المحقة وفي المقدمة قضية فلسطين و شعبها المظلوم ومن خلال الدعم الكبير للجمهورية الإسلامية لقوى المقاومة في المنطقة.

وتخلل الاحتفال القاء قصائد من وحي المناسبة للشيخ أحمد عاصي وللشاعرة نبيلة حسن.

المصدر: مراسل الموقع