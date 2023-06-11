التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 11:18

التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا

منذ 2 ساعة 11 June، 2023
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