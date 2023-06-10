البرلمان العربي يؤكد حرصه على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة سوريا

أكد البرلمان العربي حرصه على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة سوريا، مرحباً بعودتها إلى الجامعة العربية والبرلمان العربي. وخلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعرب البرلمان العربي عن تطلعه لانخراط عربي أكثر بهدف التوصل إلى حل سوري عربي خالص للأزمة في سوريا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

ونوه أعضاء البرلمان العربي بعودة البرلمانيين السوريين إلى مقاعدهم في البرلمان العربي، متمنين لهم التوفيق والسداد في المهام المنوطة بهم.

ودعا البرلمان الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى دعم ومساندة سورية من أجل النهوض بأوضاعها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتبني مبادرات ومشروعات واستثمارات على أرضها تساهم إيجاباً في تعزيز ملف التنمية وإعادة الإعمار والنمو المستدام.

وأكد البرلمان العربي على الموقف الثابت باعتبار قضية فلسطين قضية العرب المركزية لأبناء الأمة العربية وجميع دولها، والعمل بكل السبل لتحرير فلسطين واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي المقدمة حقه في تقرير مصيره وحق العودة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما تبنى البرلمان العربي حملة “لأجل فلسطين” التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية، ودعا في هذا الإطار جميع الأحرار حول العالم والبرلمانات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الخطاب الفلسطيني لكي يكون العام 2023 عام السلام، والدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وتشارك سورية من خلال وفد برلماني من أعضاء مجلس الشعب في اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة بالقاهرة.

المصدر: وكالة سانا