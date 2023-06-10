المغرب يستقبل أكثر من 5 ملايين سائح منذ مطلع 2023

أعلن المغرب أنه استقبل 5.1 ملايين سائح خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2023، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وذكرت وزارة السياحة المغربية أن “عدد السياح الوافدين على المغرب عرف ارتفاعا خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية، مع استقبال 5.1 ملايين في نهاية شهر مايو (أيار) 2023، أي بزيادة 20 بالمئة مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2019”.

وأوضحت أن “عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال شهر مايو بلغ مليون سائح، بارتفاع بنسبة 55 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019”.

ولفت البيان إلى أن “2019 تعتبر السنة المرجعية بالنسبة للقطاع، على اعتبار أن كورونا أثرت على القطاع خلال السنوات القليلة الماضية”، حيث تراجعت حركة السياحة الدولية حد التوقف التام في معظم البلدان، في إطار تدابير الحد من انتشار الجائحة.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الحكومة المغربية إن “11 مليون سائح زاروا البلاد خلال عام 2022 بكامله”.

ويقول المغرب إن “مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا في أفق عام 2030”.

وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت الحكومة دعما ماديا أكثر من مرة للعاملين في القطاع.

المصدر: وكالة الاناضول