بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ والقوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية. وقال بوتين في كلمة للصحفيين اليوم الجمعة: “يمكن القول على وجه اليقين إن الهجوم المضاد قد بدأ وهذا واضح من خلال استخدام كييف لاحتياطياتها الاستراتيجية”.

وشدد الرئيس الروسي على أنه “في أي من مناطق القتال، لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. وهذا أمر بديهي تماما”. وأشار بوتين إلى “شجاعة وبطولة المقاتلين، والتنظيم الصحيح والقيادة والسيطرة للقوات، فضلا عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية”.

وأكد بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة. واردف: “فيما يتعلق بما إذا كان قد فشل أم لا (الهجوم الأوكراني المضاد)، يمكن القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت، لكن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة”.

ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم “التقليدي”. وتابع: “من المعروف أنه خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب”.

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة. وأشار بوتين إلى أن أسباب المأساة التي تعيشها أوكرانيا اليوم ليست سوى نتاج أحداث السنوات السابقة، محملاً كييف مسؤولية ذلك.

وقال بوتين: “هذه المأساة نتاج الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، والمسؤولية يتحملها بالكامل نظام كييف الذي وصل إلى السلطة أصلاً بانقلاب”.

المصدر: مواقع