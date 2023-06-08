الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في الحرارة ساحلاً وجبلاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية، ودون تعديل في المناطق الداخلية. تبدأ الحرارة بالإنخفاض ليلا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها صحراء سيناء تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى مساء الجمعة، حيث يشهد يوم السبت بداية انخفاض في درجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية خلال الليل بخاصة في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و ودون تعديل في المناطق الداخلية. تبدأ الحرارة بالإنخفاض ليلا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال أمطار خفيفة في مناطق البقاع الشرقي كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و ارتفاعها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و45 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل الى متوسط على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام