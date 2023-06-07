اتحاد الولاء: ارتفاع فواتير الكهرباء الظالم يمس كل الشرائح من دون استثناء

سأل “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات” في لبنان ببيان: “ألم يئن للحاكمين أن يؤمنوا وأن يشعروا بأنين وأوجاع الشعب اللبناني المقهور بسبب سياساتهم الظالمة والمجحفة وغير المبالية بهمومهم، أم أنهم سيبقون غارقين في شكل ولون الملائكة ويعرقلون الحلول ويرفضون الحوار تاركين هذا الشعب يتخبط لوحده ولا يرف لهم جفن؟”.

وأشار البيان الى أن “ارتفاع فواتير الكهرباء الظالم يمس كل الشرائح من دون استثناء لا سيما وأننا على أبواب فصل الصيف، ويكفي لهيب الطقس حرارة حتى تأتيه الفواتير لتسلب منه ما يحصل عليه بشق النفس وهو لا يحصل على أقل الحقوق بفترة كهرباء يستطيع معها أن يشرب شربة ماء باردة يبدو أنها باتت حراما بسبب فساد وسمسرات القيمين على هذا الوطن المعذب والجريح”.

واستغرب “سياسة اللامبالاة تجاه شعب”، داعيا الى “إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء والماء والدواء من خلال إنشاء معامل وقبول الهبات لا الخنوع والخضوع للأميركي، لأجل غايات سياسية آنية، فالمرحلة اليوم باتت مرحلة لن تقف عند خاطر أصحاب الحسابات الشخصية والرهانات الخاطئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام