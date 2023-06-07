ياغي يلتقي في جنيف بالأمين العام لاتحاد النقابات العمالية لدولة الغابون

على هامش جلسات اللجان العمالية في منظمة العمل الدولية الدورة ١١١ في جنيف التقى عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان المكلف بشؤون الوظيفة العامة في اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين عماد ياغي بالأمين العام لاتحاد النقابات العمالية في دولة الغابون السيد جان كلود بيكال ( Jean Claude Bekale ) المشارك بمؤتمر العمل الدولي على رأس وفد عمالي غابوني ، وتم التداول بشؤون نقابية تهم الحركة النقابية في البلدين، واضطلع المجتمعون على تجاربهم في العمل النقابي في مواجهة التحديات حيث أبدى بيكال اعجابه بوحدة النقابيين في لبنان والتفافهم حول قياداتهم النقابية في القطاعين العام والخاص، سيما في الاتحاد العمالي العام في لبنان ورابطة موظفي الادارة العامة وصمودهم في مواجهة ما يتعرض له لبنان من حصار اقتصادي وازمة اقتصادية اجتماعية ، واتفق الطرفان على لقاء لاحق للبحث في المشتركات النضالية النقابية، ووضع آليات عمل وتعاون مشترك، وتحديد سبل التواصل المستمر، واستحداث أطر لعمل نقابي مشترك في خدمة القضايا التي يعاني منها موظفو وعمال البلدين .

المصدر: بريد الموقع