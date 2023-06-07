أ.ف.ب نقلا عن مصادر أمنية: 21 قتيلا في هجومين نفذهما مسلحون في بوركينا فاسو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2023 - 16:22
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مراسل المنار: جرافة معادية أقدمت على طمر المواطن إسماعيل ناصر خلال محاولته منعها من تنفيذ أعمال تجريف في مرتفعات كفرشوبا
مراسل المنار: جرافات العدو كانت تقوم بأعمال تجريف لأراض زراعية محتلة يملكها لبنانيون في مرتفعات كفرشوبا
مراسل المنار: أهالي كفرشويا تصدوا للاعتداء الصارخ لجرافات الاحتلال في المنطقة اللبنانية المحتلة وسط استنفار لقوات العدو
رئيس مجلس النواب نبيه بري: سنصوّت لسليمان فرنجية نحن وحلفاؤنا في جلسة 14 حزيران ولم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء
الرئيس بري: لو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: وضع جهاد أزعور صعب حاليًّا لأنّه وافق على أن يكون بمثابة مرشّح طرف
النائب محمد رعد: لسنا مسؤولين عن تأخير الاستحقاق الرئاسي ودعونا وما زلنا ندعو للحوار والتلاقي ولا نقبل بمرشح تحدّ
المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون ينفي ما سماه الدسَّ الرخيص الذي ورد في بعض المقالات حول زيارته الى دمشق
المكتب الإعلامي للرئيس عون: الرئيس عون لم يطرح يوما خلال لقاءاته الخارجية طلباً خاصاً ولم يطلب وساطة من أحد او لأحد
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الحل بتسوبة وطنية على باب مجلس النواب وحذار الخيارات المميتة واللعبة الطائفية
المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس
النائب إبراهيم كنعان يعلن إنجاز القانون الخاص بالصندوق السيادي للنفط والغاز في اجتماع اللجنة الفرعية الخاصة بمجلس النواب
الرئيس ميقاتي يكلّف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الأسبوع المقبل
وزير الدفاع الروسي يصف تفجير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون بالعمل الإرهابي مشيراً الى تورط النظام الأوكراني في تنفيذه
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ليس مفاجأة فكييف بحاجة لتبرير الأموال والأسلحة التي تتلقاها
مقاومون فلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة كفر دان غرب جنين
إعلام العدو: إصابة جندي خلال عملية إطلاق نار استهدفت قوة للجيش قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
مكتب إعلام الاسرى: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تضيّق على الطلبة المقدسيين وتفتشهم في شارع الواد في البلدة القديمة
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: قدرة الردع الايرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة
عبد اللهيان: استمرار الدبلوماسية المشرفة بالعلاقات الخارجية وتعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشران بمستقبل مشرق لإيران
الجيش السوداني يدفع بتعزيزات عسكرية إثر تجدد الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم
مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي أجريا محادثات مفتوحة وصريحة في جدة شملت قضايا إقليمية وثنائية
مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي ناقشا في اجتماع جدة مسألة التطبيع بين المملكة و"اسرائيل"
أ.ف.ب نقلا عن مصادر أمنية: 21 قتيلا في هجومين نفذهما مسلحون في بوركينا فاسو
منذ 3 ساعة
7 June، 2023
بوركينا فاسو
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