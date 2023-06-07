النفط يتراجع عند الإغلاق مع تبديد مخاوف اقتصادية أثر خفض الإنتاج السعودي

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة ، إذ فاقت المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يخفض الطلب على الطاقة أثر تعهد السعودية بزيادة تخفيضات الإنتاج.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.29 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 71.74 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت الأسعار لإثنين بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع إنها ستخفض الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز من نحو عشرة ملايين في مايو/ أيار.

كما رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخامها للمشترين الآسيويين.

ومع ذلك، وقال محللو مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة إن من غير المرجح أن يحقق خفض المعروض السعودي “زيادة مستدامة في الأسعار” إلى نطاق بين 80 إلى 90 دولارا بسبب ضعف الطلب وإمدادات أقوى من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: رويترز