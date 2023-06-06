الخارجية الروسية: تدمير نظام كييف لمحطة كاخوفكا عمل إرهابي تسبب بأضرار كبيرة للمدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 20:52

الخارجية الروسية: تدمير نظام كييف لمحطة كاخوفكا عمل إرهابي تسبب بأضرار كبيرة للمدنيين

منذ 11 mins 6 June، 2023
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