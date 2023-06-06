البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي النائب ابراهيم كنعان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2023 - 18:40

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في بكركي النائب ابراهيم كنعان

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة