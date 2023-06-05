داود شهاب : وفد الجهاد برئاسة الأمين العام يلتقي بوزير المخابرات المصرية اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الاثنين 5/6/2023 أن وفد حركة الجهاد برئاسة الأمين العام زياد النخالة الموجود في القاهرة يلتقي وزير المخابرات المصرية اليوم.

وقال “إن اللقاءات المصرية الرسمية بين وزير المخابرات المصرية عباس كامل والنخالة، ستبدأ اليوم، وسيكون اللقاء استكمالاً للجهد المصري الكبير خلال المعركة، وغيرها من الملفات”.



ولفت إلى أن مصر تستكمل الخطوات والمساعي والإجراءات التي بدأتها في معركة “ثأر الأحرار”، كون الإعلان عن وقف إطلاق النار كان بضمانات مصرية، وتعهدات العدو قدمها لمصر، وبالتالي نحن بحاجة لنسمع ونتشاور مع الأشقاء في مصر بشأن كل التفاصيل.

وقال شهاب إن ما جرى هي لقاءات حتى اليوم استكشافية تشاورية، بين قيادتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضح شهاب أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهت لقيادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، مشيراً أن قيادتي الحركتين متواجدتان في القاهرة، وجرى بينهما لقاءات مطولة وموسعة خلال الأيام الماضية.

وأضاف شهاب “القاهرة لها دور كبير، بوزنها التاريخي وثقلها الجغرافي، ومكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، وملف العلاقة مع غزة، وإدارة الصراع، وتسعى لاستكمال دورها بما يتعلق بتداعيات معركة (ثأر الأحرار)، وما تبعها من وقف إطلاق النار”.

لقاء وفد الجهاد الاسلامي مع المخابرات المصرية كان إيجابياً ومثمراً





وقال شهاب، في تصريح صحفي “جرى اللقاء بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري”.

وأضاف أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا لاسيما أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر المستمر منذ عدة سنوات.

وشدّد على أن مصر لها دور كبير بهذا الدور، كما أن الحركة حريصة على تعزيز العلاقات مع الشقيقة مصر.



وأشار شهاب، إلى أن الوفد، استعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية لاسيما التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة وما يجري في الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الحركة أكدت على مواقفها الثابتة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

المصدر: فلسطين اليوم