مستشار سابق في البنتاغون: أوكرانيا مكشوفة دون أية دفاعات جوية تذكر

قال المستشار السابق بوزارة الحرب الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الجيش الروسي ترك أوكرانيا مكشوفة دون أية دفاعات جوية تذكر.

وأوضح ماكغريغور في حديث مسجل عبر “يوتيوب”، أنه لم يتبق لدى أوكرانيا أي أنظمة دفاع جوي تقريبا، عقب استهدافها بضربات دقيقة من قبل الجيش الروسي.

وأشار إلى أن الأنظمة المتبقية لدى قوات كييف يمكنها فقط حماية المناطق الصغيرة التي توجد فيها، مرجحا أنه سيتم تدميرها أيضا، ما سيسمح لروسيا باستخدام المزيد من القوات الجوية ضد القوات الأوكرانية.

وأضاف: “بوتين وجنرالاته يتعاملون بحذر شديد بهذا الصدد، فهم يحاولون حرمان كييف مما تبقى لديها من دفاعات جوية، وتحويل أي محاولة لدعم القوات الأوكرانية شرق نهر دنيبر إلى كابوس”.

المصدر: روسيا اليوم