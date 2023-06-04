ميشال معوض: أعلن سحب ترشيحي لدعم جهاد أزعور – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 19:00
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الإيرانيون يحيون الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني قدس سره
الإمام الخامنئي في ذكرى رحيل الإمام الخميني (قده): إيران اليوم أكثر قوّة في مواجهة جبهة الإستكبار
الإمام الخامنئي: إمامنا أحدث تغييرات على مستوى إيران والأمة والعالم غير مسبوقة ولربما في المستقبل لن نشهد لها نظيراً
الإمام السيد الخامنئي: اليوم القضية الفلسطينية أثبتت وجودها ويصل صوتها لأرجاء العالم ويوم القدس بات في عواصم العالم
الإمام الخامنئي: آخر مساعي الأعداء كانت اضطرابات الخريف الماضي التي تمّ التخطيط لها في الغرب ودعمها ماديّاً واعلاميا
الإمام الخامنئي:الأعداء اخطأوا في معرفة الشعب الايراني العظيم الذي افشل مخططاتهم وأحذر الجميع أن يغفلوا عن كيد الأعداء
نتياهو: العملية التي حدثت أمس خطيرة والتحقيق مستمر بشأنها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة فقوعة بجنين بالضفة المحتلة
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المزارعين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
البطريرك الراعي دعا إلى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إليه لبنان في الظروف الحالية
سانا: إلاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط السوري وينقله إلى قواعده شمال العراق
اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أحياء الفتيحاب والمهندسين بـ أم_درمان
الإدارة العسكرية في كييف: روسيا هاجمت منطقة كييف فجرا بصواريخ أطلقت من بحر قزوين ومسيرات انتحارية
الجيش الروسي اعلن قصف مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ "إسكندر"
أ.ف.ب عن متحدث باسم البنتاغون: قلقون إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد للجيش الصيني بمنطقة آسيا
أ.ف.ب عن وزير الدفاع الصيني: نحذر من تحالفات شبيهة بحلف النيتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
لوفيغارو: حوالي 600 ألف فرنسي سيتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
سلطات كوريا الشمالية نددت بمناقشة مجلس الأمن محاولتها إطلاق قمر صناعي
ميشال معوض: أعلن سحب ترشيحي لدعم جهاد أزعور
منذ 10 mins
4 June، 2023
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