الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية السوري يؤكد على عمق العلاقات بين العراق وسورية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 19:00

الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية السوري يؤكد على عمق العلاقات بين العراق وسورية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات

منذ 41 mins 4 June، 2023
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