إعلام العدو: إصابة 4 جنود في إطلاق نار استهدف قوة من الجيش عند الحدود مع مصر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 10:30

إعلام العدو: إصابة 4 جنود في إطلاق نار استهدف قوة من الجيش عند الحدود مع مصر

منذ 9 mins 3 June، 2023
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