إعلام العدو: قتيل واحد على الأقل وعدد من الإصابات خلال الحدث الأمني مع الحدود المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 3 2023 - 10:30

إعلام العدو: قتيل واحد على الأقل وعدد من الإصابات خلال الحدث الأمني مع الحدود المصرية

منذ 11 mins 3 June، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة