سكاي نيوز: ارتفاع حصيلة حادث قطاري الهند إلى أكثر من 280 قتيلاً و900 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 10:28

سكاي نيوز: ارتفاع حصيلة حادث قطاري الهند إلى أكثر من 280 قتيلاً و900 جريح

منذ 2 ساعة 3 June، 2023
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