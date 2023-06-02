حزب الله يدشن محطتي طاقة لتشغيل الآبار الارتوازية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 20:12
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة ومطمئنون الى انه لا يطعن المقاومة
النائب رعد: الثبات على حقنا واستقامتنا في مواجهة الأزمة سوف يوصلنا الى ما نريد وإن طال الزمن
الرئيس نبيه بري في حديث صحفي: قدّموا مرشّحين جديّين ليتنافسوا وساعتئذ نتوجه الى المجلس ولينتخب المجلس النيابي من ينتخب
الرئيس بري: من دون ذلك لستُ على استعداد لأن أدعو الى جلسة وأنزل الى المجلس لكي أكرّر مسرحية الفشل
وزارة المالية: حولنا الى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الإتصالات لصالح هيئة أوجيرو
وزير الاتصالات جوني القرم: ندرس مضاعفة التعرفة على خدمة الانترنت بين 6 و 7 مرات لأن التعرفة اليوم متدنية جدا
القرم: الحل النهائي لقطاع الاتصالات يكون عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وتفعيل الهيئة الناظمة
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: سنعمل على تحويل الأموال للأسر الأكثر فقرا خلال مهلة اقصاها 12 حزيران على دفعات
وزير البيئة ناصر ياسين يطلق تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة وكلفة التأهيل البيئي
التقرير يكشف ان المستحقات المتوجبة لخزينة الدولة تبلغ بحدها الادنى 2.4 مليار دولار أميركي بين 2007 و 2018
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب لأسبوع في الدوام المسائي الخاص بتعليم النازحين وتحمل المسؤولين مصير الإمتحانات الرسمية
روابط التعليم تطالب بدفع الزيادات المقرّة ودعم صناديق المدارس ووقف مصادرة الدول المانحة واليونيسف لدور وزارة التربية
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: درجات الحرارة تصل لأعلى معدلاتها في 7 حزيران وستتخطى 37 درجة ويجب التنبه من الحرائق
فلسطين المحتلة: إطلاق نار يستهدف موقعًا عسكريًا للاحتلال على قمة جبل جرزيم في نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس
فلسطين المحتلة: إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد مشكلة بين طهران والقاهرة ومواقف الرئيس المصري حيال تنظيم داعش وقضية سوريا منطقية وصحيحة
عبد اللاهيان يلتقي نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زايد على هامش قمة بريكس في جنوب افريقيا
محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين يلتقي في واشنطن برئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
جورجاليفا بعد لقائها فرزين: الاجتماع بداية لاستئناف تعاون المركزي الإيراني مع صندوق النقد الدولي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يزور أنقرة السبت لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أعداؤنا يحاولون زعزعة الوضع داخل بلادنا ولن نسمح لهم بذلك
الكرملين: روسيا تسعى لضمان أمنها وهذا يقتضي عدم انضمام أوكرانيا للناتو
روسيا: مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود على الحدود الأوكرانية-الروسية
الدفاع الروسية: ما يصل إلى 70 مقاتلا شاركوا في الهجوم الذي شن بواسطة خمس دبابات وأربع مدرعات
رويترز: روسيا ستعلق صادرات الغاز من ميناء تامان على البحر الأسود بسبب الهجمات بالمسيرات
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على مواجهة أي تهديد صيني
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: نحن في نقطة تحول بشأن الأمن النووي ونحتاج استراتيجيات تحول دون نشوب صراع نووي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثر ويسقط أثناء توزيع الشهادات في حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو
حزب الله يدشن محطتي طاقة لتشغيل الآبار الارتوازية
منذ 2 ساعة
2 June، 2023
لبنان
دشّن حزب الله محطتي طاقة شمسية لبئرين ارتوازيين في حلبا.
آبار ارتوازية
حلبا
مساعدات حزب الله
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حزب الله دشن محطتي طاقة شمسية لبئرين ارتوازيين في حلبا
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