زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام ‏ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات نواتج ‏التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.‏

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في 26 مايو مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.4 مليون ‏برميل، في استطلاع أجرته “رويترز”.‏

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.‏

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 96 ألف برميل يوميا.، فيما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة في ذلك الأسبوع.‏

وفي المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 200 ألف برميل الأسبوع ‏الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع “رويترز” بانخفاضها 500 ألف ‏برميل.‏

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بنحو مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 900 ‏ألف برميل.‏

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام سجل زيادة بلغت ‏مليون برميل يوميا.‏

المصدر: رويترز