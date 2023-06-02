روسيا تعلن إقامة المعرض الدولي للدفاع البحري “IMDS-2023” للمرة الأولى في “جزيرة الحصون”

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، يوم الخميس، أن المعرض الدولي الحادي عشر للدفاع البحري”IMDS-2023″ سيقام في الفترة ما بين 21 و25 يونيو بمدينة كرونشتاد المحاذية لمدينة بطرسبورغ.

وسيقام المعرض نصف السنوي في مدينة كرونشتاد، وهي مدينة ساحلية محصنة وقاعدة بحرية، ولأول مرة في تاريخ المعرض، سيقام على أرض “جزيرة الحصون” وهو مجمع متحف عسكري وبحري رئيسي.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجي مختلف المعدات البحرية.

وستشمل مساحة معرض “صناعات بناء السفن الحربية والمدنية”، أجنحة حديثة وقاعات مؤتمرات مريحة، بالإضافة إلى أرصفة في منطقة مياه الميناء الأوسط لعرض السفن الحربية والقوارب والسفن.

كما يهتم المعرض ببناء السفن الحربية والمدنية وأنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات ومحركات السفن والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة والتقنيات الجديدة والمعدات الواعدة.

ويتم في إطار المعرض التخطيط لبرامج علمية وتجارية وتوضيحية وثقافية واسعة النطاق.

المصدر: روسيا اليوم