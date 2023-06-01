نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال الجيش الصهيوني 35 فلسطينيا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 17:40

نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال الجيش الصهيوني 35 فلسطينيا اليوم

منذ 58 mins 1 June، 2023
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