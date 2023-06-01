نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال الجيش الصهيوني 35 فلسطينيا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 17:40
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الرئيس نبيه بري: أبواب المجلس لن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحال أعلن عن ترشيحين جديين على الأقل
رئيس مجلس النواب نبيه بري: خلاف ذلك من تشويش وتهديد لن يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس
البطريرك الراعي: الفاتيكان وفرنسا طلبا مني العمل داخليا مع باقي المكونات وسنتكلم مع الجميع دون استثناء حتى مع حزب الله
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ابراهيم الموسوي للمنار: لبنان لم يعد أمام خطر توقف سنترالات أوجيرو عن العمل
النائب الموسوي: الاتصالات لن تتوقف ووزارة المالية تفرج عن نصف الاعتمادات المخصصة لوزارة الاتصالات
وزير الاشغال علي حمية يوقع مناقصة لتلزيم شراء نظام رادار جديد للمراقبة الجوي باعتباره حاجة ضرورية لمطار بيروت الدولي
النائب فيصل كرامي في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي: اللبنانيون يحاصرون انفسهم باجهاض محاولات انتخاب رئيس للجمهورية
الامام السيد علي الخامنئي: مصلحة قوى الاستكبار عبر التاريخ هو طمس ذكرى وأسماء الشهداء وبطولاتهم
فلسطين المحتلة: حملات مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللتها اشتباكات في نابلس وطولكرم
سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم تستهدف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة
وزير الحرب الإسرائيلي: "إسرائيل" تواجه مخاطر متصاعدة وقد نضطر للدفاع عن أمننا ومستقبل الشعب اليهودي
وزارة النفط العراقية: صادرات النفط الخام في شهر أيار/مايو تخطت 102 مليون برميل بإيرادات بلغت 7.306 مليار دولار
نقابة أطباء السودان: 17 قتيلا وما يزيد عن مئة جريح في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم
اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 52.18 % من الأصوات
تركيا: أردوغان سيؤدي اليمين في البرلمان يوم السبت المقبل ثم يعلن عن حكومته الجديدة بعد ذلك
الجيش الباكستاني: مقتل جنديين خلال هجوم إرهابي على أحد مواقع الجيش في منطقة سنجوان على الحدود الباكستانية-الإيرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نحن ندافع عن أرضنا وقيمنا ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا
القوات الأوكرانية تعلن وقف التقدم تجاه مناطق جناحي العمليات الشمالي والجنوبي قرب مدينة باخموت
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: كل الأعضاء يوافقون على أن تصبح أوكرانيا عضواً في حلف شمال الاطلسي
البيت الأبيض يعلن عن أحدث دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي ومعدات أخرى بقيمة 300 مليون دولار
مجلس النواب الأميركي يصوت بالأغلبية على قانون سقف الدين العام وخفض الإنفاق
نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال الجيش الصهيوني 35 فلسطينيا اليوم
منذ 58 mins
1 June، 2023
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