حزب الله قدم دفعتي مازوت الى محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والقرية في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 00:56

حزب الله قدم دفعتي مازوت الى محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والقرية في صيدا

منذ 3 ساعة 31 May، 2023
امانة
لبنان

اعلن حزب الله عن تقديمه الدفعة ال 18 وال 19 من المازوت ضمن الهبة المجانية التي يقدمها بشكل دوري وزعتها شركة الأمانة وعلى مدى 20 يوما لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات وحي المغارة – القرية في صيدا التي تسلمت 6000 ليتر، وأشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي”.

وشكر الأهالي العاملين في العمل الإجتماعي في الحزب “استمرارهم في مبادرتهم وبشكل دوري من دون انقطاع، في تقديم العون لتأمين المياه لأهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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